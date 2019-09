Formello – Lazio, al via le prove tattiche anti-Spal: differenziato per tre giocatori

Formello – Il report dell’allenamento della Lazio di questo pomeriggio: al via le prove tattiche anti-Spal, differenziato per tre giocatori

Sono finalmente tornati nella Capitale tutti i giocatori della Lazio impegnati con le rispettive Nazionali. Differenziato per Bastos, Milinkovic e Correa, mentre per il resto del gruppo iniziano le prove tattiche in vista del match contro la Spal. Domani, con il definitivo rientro degli ultimi tre calciatori, si comincerà a far sul serio per la trasferta di Ferrara. A quest’ultima, con tutta probabilità, non parteciperà Luiz Felipe, tornato dalle sfide col Brasile U23 con un nuovo problema alla caviglia. Ieri ha effettuato alcuni controlli in Paideia, ma la sua presenza nella gara di domenica è fortemente a rischio.

SPAL – Dovrebbe finalmente esordire con l’aquila sul petto, invece, Denis Vavro. Lo slovacco è in ballottaggio con Bastos, gli ultimi dubbi dovrebbero essere sciolti sabato mattina durante la rifinitura. L’altro rebus riguarda l’attacco, con Correa che è stato fuori per gli impegni con l’Argentina e Caicedo che scalpita per debuttare in campionato. Sulla fasce avranno spazio Lazzari e Lulic, mentre in mezzo è confermato il terzetto composto da Milinkovic, Luis Alberto e Leiva.