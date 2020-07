FORMELLO – Inzaghi incrocia le dita per Luis Alberto, Correa e Marusic. Torna Patric

Giovedì sera si gioca col Cagliari, che riposa già da due giorni. Inzaghi spera di avere buone notizie dall’infermeria.

A Formello si riparte già oggi, è previsto un allenamento di scarico in palestra per chi ha giocato con la Juventus. Da monitorare le condizioni fisiche di tanti giocatori. Sicuramente non ce la farà Radu, che dovrebbe aver finito la stagione anzitempo, così come Lulic e Leiva. Acerbi non è stato ammonito allo Stadium e tornerà al centro della difesa. Patric rientra dalla squalifica e potrebbe partire nuovamente titolare. A sinistra Djavan Anderson potrebbe essere confermato se Jony non dovesse rientrare in gruppo. Le speranze sono Correa e Marusic, che a breve dovrebbero rientrare in gruppo e vanno verso la convocazione per la sfida con gli isolani. Dopo la tribuna punitiva Lukaku dovrebbe tornare ad accomodarsi in panchina. Milinkovic e Lazzari cercheranno di recuperare, anche Cataldi nonostante il dolore alla caviglia dovrebbe arruolabile. Luis Alberto ha dato forfait a Torino, Inzaghi si augura di riaverlo a disposizione contro la squadra di Zenga.