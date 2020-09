Formello, partitella nel segno di Immobile. Ancora differenziato per Milinkovic

La Lazio ha concluso la prima delle due sedute di allenamento giornaliere: Milinkovic ancora lavoro differenziato

Si è conclusa la seduta mattutina a Formello. La Lazio di Simone Inzaghi continua la preparazione in vista del prossimo test amichevole contro il Benevento, l’ultimo prima dell’esordio in campionato contro il Cagliari del 26 settembre.

Riscaldamento sul campetto adiacente incentrato sulla mobilità articolare e su torelli a campo ridotto con rosa divisa in tre gruppi. Successivo lavoro di forza a quattro stazioni, suddivise tra resistenza elastica, cambi di direzione, salto di ostacoli e corsa con i paracadute.

La squadra si è poi spostata sul campo principale per dedicarsi ad una sfida 3vs2 e 2vs2 tra gialli e bianchi per poi concludere l’allenamento con un triangolare. A vincere sono stati gli arancioni, grazie ad una rete di Ciro Immobile, che scalda i motori in vista dell’esordio in campionato. Ancora lavoro differenziato per Milinkovic.

Questo pomeriggio i biancocelesti effettueranno una seconda seduta alle 18:00.