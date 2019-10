Formello, domenica di scarico in casa Lazio: torna Leiva, Lazzari dal 1′ a Glasgow

Domani mattina alle 10 la Lazio si ritroverà a Formello per la seduta di scarico: Inzaghi ritroverà Leiva, Lazzari sarà titolare a Glasgow

Domani mattina alle 10 la Lazio si ritroverà subito a Formello per la consueta seduta di scarico. Da lunedì, poi, inizierà la preparazione per la trasferta di Glasgow. Inzaghi, per la gara contro il Celtic, potrà contare su Leiva, squalificato in campionato, e Lazzari, fermato da un attacco gastrointestinale durante il riscaldamento all’Olimpico. L’ex Spal sarà titolare in Europa League, a meno che l’allenatore non decida di confermare Patric. Marusic, infine, sconterà il terzo ed ultimo turno di stop. Da valutare Luis Alberto, alle prese con un fastidio muscolare. Out Lukaku, non inserito nella lista per l’Europa.