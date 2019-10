Lazio, Dott. Rodia: «Ecco le condizioni di Lazzari e Radu…»

Il coordinatore dello staff medico biancoceleste Fabio Rodia si è espresso sulle condizioni di Lazzari e Radu

Il coordinatore dello staff medico biancoceleste Fabio Rodia è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, esprimendosi sulle condizioni di Lazzari e Radu: «Non c’è nulla di grave per Lazzari, in mattinata ha riportato un problema gastrointestinale, non si sentiva in forma per giocare da titolare la partita di oggi con l’Atalanta. Per Stefan Radu solo crampi, ha dato molto sul campo ed il suo risentimento è assolutamente fisiologico».