FORMELLO Prevista per domani la ripresa degli allenamenti

Formello, domani alle 11 è previsto il ritorno in campo per la ripresa degli allenamenti in vista della sfida col Napoli

Nessun dorma: dopo la vittoria di oggi della Lazio sul Brescia di Conini, i biancocelesti sono di rientro a Roma e la ripresa è fissata per domani alle 11. Sarà un’Epifania all’insegna di una seduta di scarico per poi cominciare a preparare la sfida col Napoli da martedì in poi. Scontata la squalifica, sabato torneranno disponibili Luis Alberto e Leiva. Sarà indisponibile Parolo che con l’ammonizione di oggi ha rimediato la squalifica. Non hanno chiuso perfettamente il match Correa e Radu: il primo ha avuto un affaticamento mentre il rumeno ha rimediato un colpo alla caviglia destra. Rimangono fuori ancora Lukaku e Vavro.