FORMELLO Lazio, Cataldi verso un posto da titolare, Lazzari assente ma non preoccupa

Verso Lazio-Milan: Cataldi ha preso parte alla rifinitura d’allenamento odierna, alla quale non ha partecipato invece Lazzari

Importanti novità emergono dalla seduta d’allenamento odierna della squadra di Simone Inzaghi. Danilo Cataldi ha partecipato alla rifinitura insieme al gruppo, provato con Parolo e Milinkovic: la condizione della caviglia andrà comunque monitorata dopo la distorsione subita a Bergamo. Con il recupero del centrocampista romano, Luis Alberto potrà agire dietro Correa, il quale dovrà fare gli straordinari per sopperire alla doppia assenza di Immobile e Caicedo squalificati. Si è visto in campo anche Lucas Leiva, alternatosi proprio con Cataldi: all’Olimpico partirà dalla panchina.

Non ha preso parte alle prove tattiche Manuel Lazzari (è stato provato Djavan Anderson al suo posto), con l’esterno rimasto ad osservare. Dovrebbe comunque trattarsi solo di un affaticamento che non desterebbe preoccupazione: a meno di clamorosi guai fisici il giocatore sarà regolarmente in campo.

Probabile Formazione (3-5-1-1): Strakosha Patric Acerbi Radu; Lazzari Parolo Cataldi Milinkovic Jony; Luis Alberto; Correa.