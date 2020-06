Formello, ancora differenziato per Vavro, ok Radu

Formello, seduta pomeridiana per la Lazio di mister Inzaghi. Radu svolge l’intero allenamento, differenziato per Vavro

La Lazio continua a lavorare a Formello in vista della ripresa. Seduta pomeridiana per i ragazzi di mister Inzaghi che anche oggi si sono sottoposti ai tamponi che vengono effettuati ogni quattro giorni. Riscaldamento poi lavoro con il pallone e allunghi da 50 metri.

La buona notizia è che Stefan Radu ha svolto l’intera seduta al contrario invece di Adekanye che ha lavorato con la squadra solo nella prima parte. Differenziato per Vavro mentre Strakosha dovrebbe tornare in gruppo a giorni. Per il resto si attende anche il ritorno di Lulic, Lukaku e Proto dall’estero, i calciatori non dovranno rispettare i 14 giorni di quarantena ma potranno scendere in campo solo dopo aver fatto il tampone. Presente oggi a Formello anche il capitano della Primavera Armini, che però non si è allenato con la prima squadra.