Formello, allenamento mattutino poi tutti a pranzo fuori: Pedro ha lavorato con la squadra

La Lazio lavora in vista della partita contro la Fiorentina. A Formello si è rivisto Pedro che ha lavorato con la squadra

Allenamento mattutino per la Lazio in vista della partita di sabato sera contro la Fiorentina. Maurizio Sarri ha anticipato la seduta al mattino, così da poter portare la squadra a pranzo fuori. A Formello si è rivisto Pedro che, dopo l’ok ricevuto a seguito dei controlli in Paideia, ha svolto riscaldamento in gruppo ed esercitazioni tattiche.

Lo spagnolo dovrebbe così farcela per la trasferta di Firenze, a differenza di Acerbi ancora alle prese con uno stiramento. Domani dovrebbe scendere in campo per la prima volta il neo acquisto Cabral.