Formello, Leiva recuperato, Marusic ci prova. Assente Luis Alberto

Formello, seduta di allenamento mattutina per la Lazio di mister Inzaghi in vista della sfida di sabato contro la Juventus

La Lazio scende in campo nel quartier generale di Formello in vista dell’importante di match di sabato contro la Juventus. Ieri solo lavoro di scarico, oggi mister Inzaghi sorride per il rientro di Lucas Leiva. Il brasiliano ieri non si era allenato, dopo essere stato sostituito contro l’Udinese, ma l’allarme è subito rientrato il calciatore non è in dubbio per il match.

Gli infortunati sono sempre gli stessi: Patric, Lukaku, Berisha e Marusic che però punta al rientro almeno tra i convocati. Infine assente anche Luis Alberto, anche ieri è rimasto a riposo. La speranza è che non sia nulla di più che un po’ di riposo per essere al meglio contro la Juventus.