Formello, Inzaghi mescola le carte. Parolo al posto di Milinkovic? Ballottaggio anche in difesa

Formello, scattano le prime prove tattiche in casa Lazio in vista del match di sabato contro la Juventus di Sarri

Scattate le prime prove tattiche a Formello in vista della gara di sabato tra Lazio e Juventus. Mister Inzaghi mescola le carte e oggi prova un centrocampo senza Milinkovic-Savic. Nell’allenamento odierno infatti insieme a Luis Alberto e a Leiva a completare il terzetto cera Marco Parolo.

Per quanto riguarda la difesa c’è un ballottaggio in corso: se Radu e Acerbi sono sicuri della titolarità se la giocano invece Bastos e Luiz Felipe. Sulle fasce scelte obbligate con Lulic e Lazzari mentre in avanti la coppia dovrebbe essere quella composta da Ciro Immobile e Correa. Caicedo dovrebbe perciò partire dalla panchina. Out sempre Patric, Lukaku, Berisha e Marusic. Oggi si è fermato anche Adekanye per un brutto colpo alla caviglia.