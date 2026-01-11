 Formazioni ufficiali Verona Lazio: le scelte dei due tecnici
Formazioni ufficiali Verona Lazio: le scelte dei due tecnici

Sarri
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Formazioni ufficiali Verona Lazio: le scelte dei due tecnici per la partita valevole per la 20a giornata di Serie A 2025/26

A un passo da Verona Lazio! Sono state svelate le formazioni ufficiali della gara che andrà in scena allo Stadio Bentegodi tra gli uomini di Paolo Zanetti e quelli di Maurizio Sarri. Fischio d’inizio previsto per le ore 18:00. Vi riportiamo le decisioni in merito alla presente sfida valevole per il 20° turno del campionato di Serie A 2025/26.

VERONA (3-5-2): Montipoò; nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Isaksen. Allenatore: Maurizio Sarri.

