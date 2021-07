Formazioni ufficiali Lazio-Fiori Barp Mas: Patric in difesa, Caicedo punta

Seconda amichevole per la Lazio in quel di Auronzo di Cadore: le formazioni ufficiali della sfida contro il Fiori Barp Mas

Oggi è il giorno del secondo test amichevole della nuova Lazio targata Sarri in quel di Auronzo di Cadore. Sotto le Tre Cime di Lavaredo i biancocelesti sfidano il Fiori Barp Mas, altra rappresentativa locale.

Per quel che riguarda l’undici iniziale, Sarri sceglie Patric come centrale di difesa accanto a Luiz Felipe. Terzino destro sarà Lazzarri. In attacco la punta centrale sarà Felipe Caicedo. Ecco le formazioni ufficiali del match che si svolgerà allo stadio Zandegiacomo:

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Caicedo, Moro. A disp.: Strakosha, Adamonis, Radu, Marusic, Kamenovic, Vavro, Durmisi, Fares, Cataldi, Akpa Akpro, Bertini, Escalante, Shehu, Jony, Muriqi, Adekanye. All.: Maurizio Sarri

FIORI BARP MAS: Barattin, Pellegrinet, Fattor, Zoldan, Fontanive, De Bon, Celentin, Pilotti, Masoch, Tonus, Ibrahim A disp.: Palla, Paganin, De Nadai, Canova, Fant, Marsango, Felipe Da Costa, Costa, Soppelsa, Lonati, Caser. All.: Alessandro De Battista