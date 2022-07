Formazioni ufficiali Lazio Dekani: c’è Maximiano tra i pali, la decisione su Immobile

Le formazioni ufficiali di Lazio-Dekani, seconda amichevole dei biancocelesti nel corso del ritiro di Auronzo di Cadore

Seconda amichevole per la Lazio nel ritiro di Auronzo di Cadore. I biancocelesti affrontano gli sloveni del Dekani e Maurizio Sarri ha diramato la formazioni ufficiale per il match. C’è l’esordio di Maximiano tra i pali, titolare anche Nicolò Casale. In attacco c’è il rientro di Ciro Immobile che ha smaltito del tutto il problema alla caviglia.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Adamonis, Alia, Furlanetto, Radu, Romagnoli, Hysaj, Kamenovic, Acerbi, Gila, Ruggeri, Marinacci, Marcos Antonio, Basic, Akpa Akpro, Kiyine, Bertini, Zaccagni, Moro, Cancellieri, Romero. All.: Maurizio Sarri



NK DEKANI (4-3-3): Gabric; F. Cukjati, Vitezica, Stojanovic, Klavora; Stepancic, Ljutic, J. Cukjati; Bah, Mestric, Doudou. A disp.: Knezevic, Vranjes, Galina, Zagar, Valentic, Duricin, Rudonja, Demiri, Hadzic, Babic, Kavrecic, Popovic, Bembic. All.: Alen Sculac