Formazioni ufficiali Lazio Atromitos, ecco le scelte di Sarri: così in campo questa sera

Formazioni ufficiali Lazio Atromitos: ecco le scelte di Sarri per la partita che andrà in campo questa sera, così gli undici titolari scelti dal mister

È la serata della verità per la Lazio di Maurizio Sarri, che a Formello affronta l’Atromitos in quella che è l’ultima amichevole prima dell’inizio ufficiale del campionato. Un test importante per i biancocelesti, che vogliono mettere a punto gli ultimi meccanismi di gioco e rodare i nuovi innesti in vista dell’esordio in Serie A contro la Sampdoria.

La formazione della Lazio

Per l’occasione, il tecnico biancoceleste schiera un undici titolare che potrebbe essere molto simile a quello che vedremo in campo tra una settimana. In porta c’è Mandas, che si è guadagnato la fiducia del mister in questo pre-campionato, con l’esclusione di Provedel, destinato a scendere in campo solo se non dovesse essere ceduto entro il gong del mercato. La difesa a quattro vede Lazzari e Pellegrini sulle fasce, con la coppia centrale composta da Gila e Provstgaard. A centrocampo, Sarri si affida al trio di muscoli e qualità formato da Dele-Bashiru, Cataldi e Guendouzi, mentre in attacco Castellanos è il punto di riferimento centrale, affiancato da Cancellieri e Zaccagni. A disposizione ci sono giocatori come Romagnoli, che potrebbe entrare a partita in corso, e gli altri nuovi acquisti, pronti a dare il loro contributo.

L’Atromitos e le aspettative

L’Atromitos risponde con una formazione solida e ben organizzata, guidata da mister Leonidas Vokolos. In campo scendono Choutesiotis, Quini, Stavropoulos, Mansur, Uronen, Palmezano, Ouedraogo, Michorl, Tzovaras, Baku e Van Weert. La squadra greca, reduce da un buon pre-campionato, proverà a mettere in difficoltà la Lazio con un gioco aggressivo e veloce, mettendo alla prova la tenuta difensiva e la condizione fisica dei ragazzi di Sarri. Per i biancocelesti, l’obiettivo è testare la solidità del reparto arretrato e l’intesa tra centrocampo e attacco. La partita, insomma, è un vero e proprio banco di prova per capire a che punto è la preparazione della Lazio in vista dell’inizio del campionato.

Lazio (4-3-3): Mandas; Lazzari, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Guendouzi; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni

A disposizione: Furlanetto, Provedel, Rovella, Pedro, Romagnoli, Noslin, Tavares, Dia, Hysaj, Basic, Marusic. Allenatore: Maurizio Sarri



Atromitos: Choutesiotis, Quini, Stavropoulos, Mansur, Uronen, Palmezano, Ouedraogo, Michorl, Tzovaras, Baku, Van Weert.

A disposizione: Koselev, Athanasiou, Mountes, Tsakmakis, Papadopoulos, Tsingaras, Karamanis, Jubitana, Tsiloulis, Batos, Tsantilas, Ozegovic. Allenatore: Leonidas Vokolos.