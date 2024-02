Formazioni ufficiali Frosinone-Lazio Under 17

Le formazioni ufficiali della sfida tra Frosinone e Lazio Under 17 disputatasi al Luigi Meroni di Ripi, conclusasi per 2-1

Trasferta in Ciociaria per il Settore Giovanile della Lazio, con la squadra Under 17 che ha affrontato a Ripi il Frosinone.

Ecco le formazioni ufficiali del match. Lazio: Mazzù, Scuto, Trifelli, Di Bartolomeo, Francioli, Nebuloso, Curzi, Santagostino, Cardone, Chiucchiuni, Miconi.

Frosinone: Di Giosia, De Filippis, Belloni, Pirani, Caliandro, Zorzetto, Buonpane, Diodati, Fiorito, Centofante, Ruggiero