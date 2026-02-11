News
Formazioni ufficiali Bologna Lazio: le scelte degli allenatori
Formazioni ufficiali Bologna Lazio: le scelte dei due tecnici per la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2025-2026
Vi riportiamo le formazioni ufficiali della partita tra il Bologna di Vincenzo Italiano e la Lazio di Maurizio Sarri. La gara contro i felsinei è valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2025-2026. Le formazioni dei due tecnici:
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, A. Romagnoli, Gila, Pellegrini; Taylor, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri
