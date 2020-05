Fontana: «Mi sembra estremamente complesso che il campionato riparta»

Le parole del Governatore della Lombardia, Fontana, sulla possibile ripresa del campionato, dopo l’emergenza Coronavirus

Il Governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana – intervenuto a Telenova – ha detto la sua sull’ipotetica ripresa del campionato:

«Sono un grande tifoso di calcio, ma in questo momento mi sembra estremamente complesso che il campionato riparta. Hanno appena ricominciato gli allenamenti e hanno già trovato dei giocatori contagiati. Penso che varrebbe la pena anche per il calcio fare una sospensione e poi ricominciare più avanti, magari ad agosto, per finire il campionato. Quando ci saranno le condizioni per farlo».