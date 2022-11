Fonseca: «Sono più vicino al calcio di Sarri che di Mou. Sul derby...»

Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del derby di questo pomeriggio tra Roma e Lazio. Le sue dichiarazioni

DERBY – «Roma è un momento unico per la carriera di un allenatore. Vivere questi sentimenti, vivere la città… Il derby di Roma è una cosa diversa. E continuo ad amare la città e i romanisti. Questa rivalità tra i due club è storica. Qui (al Lille, ndr) ho vissuto in queste settimane un derby che è simile, ma il derby di Roma è diverso. Il giorno prima della partita è facile sentire il peso del derby. Dopo all’Olimpico pieno l’atmosfera è unica».

CALCIO DI FONSECA PIU’ VICINO A MOU O SARRI – «Una domanda difficile, ma che è facile da capire. Se parliamo del calcio io ho detto sempre in passato che Sarri è uno degli allenatori che mi piaceva molto per il modo di giocare. E oggi non posso dire il contrario. Sono più vicino al modo di giocare di Sarri che di Mourinho, ma questa non è una critica a Mourinho o ad altri allenatori, è solo una forma di giocare più vicina»