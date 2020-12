Fonseca e gli obiettivi della Roma: «Vogliamo arrivare almeno quarti»

Paulo Fonseca parla degli obiettivi della Roma in questo campionato di Serie A: le parole del tecnico giallorosso

In conferenza stampa, Paulo Fonseca ha parlato degli obiettivi della Roma in questo campionato di Serie A.

«I nostri obiettivi? Il presidente non mi ha chiesto niente, io fin dal primo giorno ho detto che vogliamo fare meglio di un anno fa. Noi siamo arrivati quinti e per migliorare dobbiamo arrivare almeno quarti. Cosa ci manca per competere con Inter e Juve? Il tempo. Tutti sanno che loro fanno investimenti diversi, ma noi vogliamo lavorare per avvicinarci a loro».