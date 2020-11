Fonseca: «Covid? Preoccupato per la sosta Nazionali»

Il tecnico della Roma, Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa, toccando l’argomento Covid.

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa pre-Europa League, ha detto la sua in merito al momento legato al Covid e in prossimità della sosta legata alle Nazionali:

«Sono preoccupato per la sosta delle Nazionali. Qui a Roma siamo molto rigorosi, effettuiamo test quasi tutti i giorni. In Nazionale si fa lo stesso ma sono preoccupato perché si incontrano giocatori di diversi Paesi. Speriamo che non accada nulla».