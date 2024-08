Folorunsho Lazio, Lotito ACCELERA! Strategia CONCORDATA, De Laurentiis all’angolo

Folorunsho-Lazio, Lotito accelera per il centrocampista del Napoli: De Laurentiis all’angolo, ecco cosa può succedere

Come riporta Il Messaggero, Claudio Lotito ha una strategia precisa nel calciomercato Lazio per cercare di arrivare a Folorunsho, centrocampista in uscita dal Napoli e con un accordo totale proprio con i biancocelesti già da diversi giorni.

De Laurentiis lo valuta 12 milioni di euro bonus inclusi ma il patron biancoceleste vuole aspettare gli ultimi giorni di agosto per strappare un prestito con obbligo o addirittura semplice diritto di riscatto. Saranno giorni molto caldi.