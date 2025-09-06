Foggia, l’ex Lazio Delio Rossi resta in panchina: incontro decisivo al Tribunale di Bari! La ricostruzione

Foggia, l’ex allenatore della Lazio Delio Rossi resta in panchina: c’è stato un incontro decisivo al Tribunale di Bari! Cosa è successo

Il 4 settembre 2025, Delio Rossi, allenatore di lunga esperienza in Serie A e B e già alla guida di club come Lazio, Palermo e Fiorentina, è stato convocato presso il Tribunale di Bari – Sezione Misure di Prevenzione. All’incontro hanno preso parte anche la Procura della Repubblica di Bari – Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), la Calcio Foggia 1920 s.r.l. e l’amministratore giudiziario, prof. Vincenzo Chionna.

La riunione è stata indetta in seguito alle osservazioni presentate dal tecnico, che, dopo un’attenta valutazione della situazione, aveva manifestato l’intenzione di risolvere anticipatamente il contratto con la società. Rossi aveva segnalato criticità di natura tecnica, organizzativa e logistica, ritenute ostacoli significativi al lavoro quotidiano.

Durante il confronto, tutte le parti hanno preso atto della posizione dell’allenatore, riconoscendo la fondatezza delle problematiche evidenziate. Allo stesso tempo, Calcio Foggia 1920, l’amministratore giudiziario, il Tribunale e la Procura hanno espresso unanime apprezzamento per il lavoro svolto finora da Rossi, sottolineandone il valore tecnico e sportivo.

Le istituzioni e la società hanno garantito pieno sostegno per affrontare e superare le difficoltà, ribadendo la volontà di proseguire il progetto sportivo e consolidare un percorso improntato alla legalità e alla stabilità gestionale.

Al termine dell’incontro, è stata raggiunta una decisione condivisa: Delio Rossi resterà alla guida tecnica del Foggia. L’allenatore, legato da una forte passione per i colori rossoneri e motivato dall’impegno comune dimostrato dai vertici, ha confermato la propria disponibilità a proseguire il lavoro, impegnandosi a condurre la squadra oltre le attuali difficoltà.

Il legale rappresentante di Calcio Foggia 1920, dott. Michele Bitetto, ha ribadito la piena fiducia nel tecnico, evidenziando come la continuità alla guida della squadra rappresenti un elemento chiave per garantire stabilità e competitività nel prosieguo della stagione.