Focolari: «Lulic ok ad Auronzo, arrivano 3 titolari di cui un difensore forte, c’è Fofana»

Furio Focolari è intervenuto ai microfoni di RadioRadio per parlare del mercato della Lazio.

Il noto giornalista Furio Focolari ha fatto il punto sul mercato in entrata della Lazio. Se Alessandro Vocalelli ha evidenziato: «Mi sembra che la Lazio, al di là di David Silva per cui alzo le mani perchè è un campionissimo, stia proseguendo sulla scia di aggiungere a destra e sinistra senza rendersi conto che andrà a giocare la Champions. Pensavo che questo fosse l’anno in cui Lulic diventasse una riserva, invece l’idea che Fares si giochi il posto con lui non mi convince», queste sono state le considerazioni di Focolari.

«Ai calciatori sono state fatte delle rassicurazioni: arriveranno almeno tre titolari e altrettanti non titolari. Oltre alla scommessa Escalante, che può ricoprire più ruoli, e a Borja Mayoral, che arriva non per fare il titolare, nello scacchiere di Inzaghi saranno titolari David Silva e Mohamed Fares, per me un ottimo giocatore. Io stravedo per quest’ultimo, se supera i problemi fisici sarà il Lazzari sulla fascia sinistra. Credo che a centrocampo possa arrivare Seko Fofana dell’Udinese, la Lazio vorrebbe anche De Paul ma arrivarci non sarà possibile. La Lazio comprerà un difensore da affiancare ad Acerbi, un titolare forte che non è Kumbulla. La Lazio fa la squadra per migliorare il quarto posto, per continuare ad andare in Champions League, non per la Champions League, questo è sicuro. Ad Auronzo di Cadore ci sarà Lulic, vi do questa notizia, si allenerà coi compagni e partirà comunque dietro nelle gerarchie rispetto a Fares che farà molto bene».