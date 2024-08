Focolari: «Castellanos MAI VISTO COSI’. Faccio anche altri TRE NOMI che mi hanno sorpreso»

Furio Focolari analizza la vittoria della Lazio per 3-1 in rimonta sul Venezia: il suo commento sul successo biancoceleste

A Radio Radio, Furio Focolari ha così parlato della vittoria per 3-1 della Lazio sul Venezia.

IL COMMENTO – «Castellanos molto bene, ha fatto una gran partita. Ho visto una buona Lazio, con un momento in cui ha lasciato un po’ troppo il campo, una ventina di minuti nel secondo tempo ha abbassato troppo la guardia e questo non va bene, ma in generale ho visto una buona Lazio. Ho visto delle cose buone per esempio da Dele-Bashiru, non me l’aspettavo, è stata una sorpresa, una rivelazione. È un giocatore importante, un giocatore possente, prestigioso che tiene il campo. Anche Noslin che aveva cominciato male e poi invece è salito in cattedra. Poi alla fine di tutto quando abbassi un attimo la guardia esce fuori Provedel che è il tuo portiere: fa una parata stratosferica, perché è stratosferica. Però la Lazio ha preso anche due pali. Ha fatto tre gol, ha preso due pali quindi è una buona partenza. Certo, è il Venezia: non bisogna montarsi la testa. Però i segnali sono positivi, molto positivi. Soprattutto perché Castellanos così non l’avevamo mai visto».