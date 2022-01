Floriani Mussolini, arriva la seconda convocazione: la sua gioia – FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Arriva la seconda convocazione in prima squadra per Romano Floriani Mussolini: la gioia sui social del biancoceleste

La Lazio ha qualche assenza di troppo in difesa in vista del match con la Salernitana. Ed ecco che ad aggregarsi al gruppo è Romano Floriani Mussolini.

Seconda convocazione per il classe 2003 dopo quella di Verona. E la sua gioia è arrivata sui social network:

E chissà che per lui non possa anche arrivare il debutto in Serie A, che renderebbe questa giornata ancor più speciale.