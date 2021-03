Flick su Boateng: «Ha sentito il ginocchio girarsi, attendiamo le visite»

L’allenatore del Bayern Monaco Hans Flick ha parlato delle condizioni di Jerome Boateng al termine del match col Borussia Dortmund

Uno sguardo anche agli avversari europei della Lazio. Ieri il Bayern Monaco ha vinto 4-2 in casa contro il Borussia Dortmund, la rivale dei biancocelesti nel girone di qualificazione. Nel corso del match, il difensore dei bavaresi Jerome Boateng ha dovuto lasciare il campo a Javi Martinez a causa di un infortunio. Delle sue condizioni ha parlato al termine della sfida anche l’allenatore del Bayern Hans Flick. Il ritorno degli ottavi contro la squadra guidata da Simone Inzaghi si giocherà il 17 marzo.

Ecco le dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa: «Ha sentito il ginocchio girarsi, ma non sappiamo nulla di più: nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche e poi potremo capire come gestire la sua situazione».