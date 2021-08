Flaminio Lazio, D’Amico: «Il mio primo stadio, un sogno per i laziali»

Flaminio Lazio, l’ex biancoceleste D’Amico ha commentato la possibilità che l’impianto possa diventare la casa dei laziali

Il Flaminio la nuova casa dei laziali? Il presidente Lotito è al lavoro in questo senso e fa sul serio. L’impianto, in stato di abbandono. ha già ospitato in passato le gare della Lazio. Uno dei protagonisti fu Vincenzo D’Amico, che tramite il proprio profilo Facebook ha commentato la possibilità che i biancocelesti tornino a disputarvi le gare casalinghe.

«Il Flaminio, il sogno di tantissimi laziali! È stato il mio primo stadio importante, le mie piccole ma grandi soddisfazioni e pensare che possa tornare ad essere lo stadio dei laziali mi mette i brividi. Giovedì ore17.30 tutti al Flaminio, un abbraccio forte a Francesco Cuomo e a tutti i ragazzi»