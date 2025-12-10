Calciomercato
Flamengo, rivoluzione in attacco: pronta la cessione per puntare su Taty Castellanos della Lazio
Il Flamengo guarda a Castellanos: sacrificio in attacco per arrivare all’argentino della Lazio. Le ultimissime notizie
Il Flamengo è pronto a cambiare volto al suo reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Bolavip, il club rossonero avrebbe deciso di cedere Gonzalo Plata per una cifra vicina ai dieci milioni di euro. L’ecuadoriano ha già attirato l’interesse di diverse squadre europee e la sua partenza sembra ormai vicina.
La società brasiliana, una volta definito l’addio di Plata, avrebbe intenzione di puntare con decisione su Taty Castellanos. L’attaccante argentino vive un momento di incertezza alla Lazio: Maurizio Sarri potrebbe approvare la sua cessione qualora arrivasse un sostituto di livello, con Giacomo Raspadori indicato come obiettivo principale.
Resta però un ostacolo importante: Castellanos in passato ha rifiutato l’idea di trasferirsi in Sud America, preferendo restare in Europa per coltivare il sogno di una convocazione al Mondiale con l’Argentina di Scaloni. Il Flamengo dovrà quindi convincere il giocatore a cambiare prospettive per portarlo a Rio.
