Flachi: «La forza della Lazio è lo spogliatoio. Ecco chi mi entusiasma»

Le parole di Francesco Flachi, ex Sampdoria, in vista del match tra i blucerchiati e la Lazio di domani all’Olimpico

L’ex attaccante della Sampdoria Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com. Ecco le sue parole: «Una delle caratteristiche migliori della Lazio è lo spogliatoio, l’unione dei calciatori. Chi mi entusiasma di più? Milinkovic è un grande calciatore. Poi c’è Immobile che ha una media di 30 gol a stagione. Luis Alberto invece, tanta roba. Ma il migliore è il direttore d’orchestra, Simone Inzaghi. Una persona umile con la quale ho avuto il piacere di giocarci insieme. Mi avessero detto che sarebbe diventato così bravo non ci avrei creduto.

Contro la Sampdoria servirà una grande prestazione senza pensare alla Champions. Quando la Lazio è concentrata se la gioca con tutti. Vicino alla Lazio in passato? Fui vicino a venire a giocare nella Capitale ma sponda Roma. Una volta nel ’99 con Sensi presidente, poi con Spalletti allenatore, aveva bisogno di una spalla per Totti. Ma non se ne fece nulla».