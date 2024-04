Monza Lazio, la carica di Palladino: «Vogliamo giocare queste ultime partite...»

Monza Lazio, il tecnico dei brianzoli carica l’ambiente in vista del finale di stagione che comprende il match anche con i biancocelesti

Alla vigilia della trasferta con il Lecce, Palladino si proietta anche al futuro e pensa alle sfide che attenderanno il suo Monza tra cui quella di sabato prossimo con la Lazio, e carica cosi l’ambiente brianzolo

PAROLE – La partita a Lecce dello scorso anno ha permesso al Monza di conquistare il primo punto in A. L’approdo in panchina mi ha cambiato la vita, abbiamo fatto un percorso straordinario. Adesso mancano 5 partite per concludere la stagione e faremo di tutto per giocarci queste gare fino alla fine con fame e mentalità come abbiamo sempre fatto. Personalmente ho la fortuna di avere tanti giocatori e posso scegliere fra tanti. Per me è molto importante avere tutti a disposizione, per fare rotazioni e avere soluzioni anche a partita in corso. Il nostro obiettivo era la salvezza, il sogno poteva essere l’Europa o potrebbe anche esserlo. Campionato strano, possiamo vincere come possiamo perdere, di certo dobbiamo giocarcela fino in fondo e poi vedere come andrà. Noi siamo partiti con l’obiettivo salvezza mentre Lazio, Torino e Fiorentina avevano altri obiettivi. Non è facile restare attaccati alle altre squadre, ma siamo orgogliosi di essere li a giocarcela e fare più punti possibili in questo rush finale