Allenamento Lazio, rifinitura pre Verona: Felipe Anderson recupera! Le ultime da Formello in vista della sfida di domani

Ultimo giorno di prove per la Lazio di Igor Tudor, che domani sera sfiderà il Verona nel match delle 20:45.

Buonissime notizie per quanto riguarda le condizioni di Felipe Anderson, che ha totalmente recuperato dall’infortunio all’alluce riscontrato in Coppa Italia. Il brasiliano sarà pronto per schierarsi al fianco di Luis Alberto dietro l’unica punta Castellanos. A centrocampo Isaksen è stato provato tutta fascia, mentre dall’altra parte ci sarà Marusic, in mezzo Kamada e Vecino. Visto lo stop di Gila, dietro Tudor ha le scelte contate: Romagnoli, Patric e Casale.

PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale; Isaksen, Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. A disp.: Sepe, Renzetti, Hysaj, Lazzari, Cataldi, Rovella, Pellegrini, Vecino, Pedro, Immobile. All.: Tudor.