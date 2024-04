Infortunio Felipe Anderson, ci sarà con il Verona? «Ha preso un pestone, ecco le sue condizioni». Le parole di Tudor

In casa Lazio è la vigilia del match contro il Verona. Igor Tudor, analizza così il match contro la sua ex squadra in conferenza stampa, parlando anche delle condizioni di Felipe Anderson.

ASSENZA FELIPE ANDERSON – «Chi ha detto che manca? Vediamo oggi, però… Non è un problema di muscoli, ha preso un pestone. Ieri ha corso con le scarpe da ginnastica. Per noi è fondamentale, faremo il possibile per farlo giocare».

