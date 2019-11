Firenze, inaugurati lo stadio Davide Astori e la via Stefano Borgonovo

Firenze, il comune di Rignano sull’Arno intitola lo stadio a Davide Astori e la via Stefano Borgonovo

Davide Astori e Stefano Borgonovo: due nomi diversi ma uniti dallo stesso destino. I due giocatori viola sono scomparsi troppo presto. Secondo quanto riporta il sito gianlucadimarzio.com, il comune di Rignano sull’Arno in provincia di Firenze ha deciso di intitolare lo stadio del paese ad Astori e la via adiacente a Borgonovo. Presente durante la cerimonia di inaugurazione la vedova Chantal Borgonovo. Queste le motivazioni che ha spiegato il sindaco di Rignano Daniele Lorenzini:

«Rivendico con orgoglio questa scelta: noi dell’amministrazione comunale dobbiamo prendere esempio da persone importanti come Borgonovo e Astori. Quest’ultimo, con la sua correttezza ed educazione, è stato un esempio per tutti i giovani che iniziano a fare sport. Allo stesso modo Borgonovo che ha affrontato la malattia con grande dignità, non vergognandosi di fare il giro di campo a Firenze con un respiratore, ma anzi con la forza di portare avanti il messaggio di aiutare la ricerca sulla SLA. Siamo convinti e orgogliosi della nostra decisione.»

