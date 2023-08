Fioretti: «L’incontro tra Lotito e Sarri ha dato i suoi frutti. Kamada è un giocatore perfetto». Le parole del giornalista

Il giornalista Armando Fioretti ai microfoni di Lazio Style Radio, ha commentato i frutti dell’incontro tra Sarri e il patron della Lazio Lotito. Queste le sue riflessioni:

PAROLE– «L’incontro tra Lotito e Sarri ha dato i suoi frutti, credo si sia arrivati a un accordo. Mi piacciono molto i profili accostati alla Lazio, Isaksen mi sembra il calciatore giusto per il calcio di Sarri. Tra l’altro ha anche esperienza internazionale. Per quanto riguarda Kamada, per me è un giocatore perfetto. Ha tante rincorse all’indietro rispetto a Milinkovic, e poi ha la tecnica, che non guasta mai. Assomiglia molto a Zielinski. Certo, a oggi il Sergente gli è sicuramente superiore, ma per Kamada i numeri parlano da soli. Le ripartenze del giapponese potranno essere utili alla Lazio nelle ripartenze, Certo, poi ci sono le variabili relative all’adattamento negli schemi di Sarri. Ci vorrà tempo e impegno, ma sono certo che Kamada non ci deluderà. La priorità adesso è l’esterno sinistro».

SOW– «La società è venuta incontro a Sarri. Il mancato arrivo di Sow è stato causato dalla bocciatura del mister. Questo vuol dire che alla fine si è arrivati a un compromesso tra presidente e tecnico. La Lazio viene da un grande campionato. Ricordiamoci che l’anno scorso, di questi periodi, la Lazio secondo i principali quotidiani poteva ambire massimo all’Europa League ».

PROSSIMI COLPI DI MERCATO-«Secondo me Ricci è superiore come tipologia di calciatore a Hjulmand. Poi è italiano, e questo è un fattore importante. L’Empoli tra l’altro alleva sempre calciatori importanti che non faticano ad ambientarsi nelle grandi piazze. Hjulmand è più bravo a recuperare palla, come mezzala non lo vedo bene. Cancellieri? Lo darei via in prestito per poterlo poi riaccogliere a Formello tra qualche anno, con un bagaglio di esperienza diverso. Sarebbe un peccato vanificare l’investimento fatto solamente un anno fa ».