Fiorentina, Pezzella: «Proveremo a fermare Immobile»

German Pezzella, capitano della Fiorentina, ha commentato il prossimo impegno dei viola contro la Lazio

Nonostante manchi la vittoria, la Lazio impensierisce. Soprattutto il suo terminale offensivo, Ciro Immobile, che è il più temuto dalle difese avversarie. A Sky Sport, lo ha dichiarato German Pezzella, capitano della Fiorentina, prossima rivale: «Sappiamo che giocatore sia, è stato capocannoniere, ha fatto tanti gol, sappiamo quello che dà in campo. Ce ne sono tanti come lui in Serie A, proveremo a fermarlo. Correa? Lui è un grande giocatore, sta in un momento di forma molto buono, ha rinnovato poca fa, la società ha fiducia in lui e se l’è guadagnto sul campo. È un bravo ragazo e una brava persona, oltre che un ottimo giocatore, proveremo a fermare anche lui».