Fiorentina-Lazio, le probabili formazioni

Fiorentina-Lazio, alla vigilia della gara del Franchi queste sono le probabili scelte di Italiano e Sarri

Ormai ci siamo l’attesa è agli sgoccioli, lunedì torna in campo la Lazio per un altro match fondamentale per la corsa Champions contro la Fiorentina. Alla vigilia della gara queste le probabili scelte di Italiano e Sarri

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, F. Anderson. All. Sarri