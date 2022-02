Fiorentina Lazio in tv e streaming: dove vederla

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fiorentina Lazio streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la 25esima giornata di Serie A

La Lazio affronta la Fiorentina sabato sera, nel match valido per la 25esima giornata di Serie A. Biancocelesti che vogliono archiviare il deludente mercato invernale e tornare alla vittoria dopo il pareggio contro l’Atalanta prima della sosta per le nazionali.

Il match, in programma allo stadio Franchi andrà in scena sabato 5 febbraio alle 20.45. Sarà possibile seguire il match in tv sia su Sky che in streaming sulla piattaforma DAZN, Sky Go e Now Tv.