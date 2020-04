Fiorentina Lazio, due anni fa una partita bellissima al Franchi con vittoria al cardiopalma. Felipe Anderson ricorda quella serata

Sono passati 2 anni da quel 18 aprile del 2018 in cui la Lazio in una partita combattutissima batteva la Fiorentina al Franchi in rimonta per 3-4.

Questo il commento di Felipe Anderson: «Che giornata!».