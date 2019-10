Firoentina-Lazio, l’arbitro sarà Guida: i precedenti coi biancocelesti

Sarà l’arbitro Guida a dirigere Fiorentina-Lazio. La gara della 9^ giornata di Serie A 2019/20 è in programma domenica 27 ottobre (ore 20.45)

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato. L’appuntamento è per il 27 Ottobre alle ore 20.45, dove Lazio sarà attesa al Franchi, dalla Fiorentina di Montella. Come si legge sul profilo ufficiale dell’Associazione, il match sarà diretto dal sign. arbitro Guida di Torre Annunziata. Ecco di seguito la designazione completa:

FIORENTINA – LAZIO Domenica 27/10 h. 20.45

Arbitro:GUIDA

Assistenti: MONDIN – PASSERI

IV: PICCININI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LO CICERO

I precedenti di Guida con la Lazio

L’arbitro campano ha diretto già in 19 occasioni la squadra biancoceleste e i precedenti sono in perfetto equilibrio: 7 vittorie biancocelesti, 5 pareggi e 7 sconfitte. Tra queste ultime va menzionato lo scivolone trasferta contro la Spal della passata stagione, arrivato con un rigore molto discusso (nonostante Cionek ammise di aver simulato) realizzato poi da Petagna all’89’. Nel campionato in corso Guida invece ha arbitrato il derby con la Roma del 1° settembre e nel ruolo di assistente Var in Lazio-Atalanta di domenica.