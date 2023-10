Fiorentina, Italiano rischia di perdere un giocatore per la Lazio: le ultime

Fiorentina, il tecnico toscano rischia di perdere un calciatore in vista della partita di lunedì sera contro la Lazio

Neanche il tempo di metabolizzare la sconfitta con il Feyenoord, che lunedì sera la Lazio torna in campo con la Fiorentina. Italiano però arriva al match con un notevole grattacapo, visto che Kayode è uscito anzitempo questa sera in Conference. Il calciatore è stato toccato da dietro in modo duro da un difensore, costringendolo a uscire in lacrime dal Franchi.