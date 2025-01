Fiorentina, l’ex Lazio Tudor in panchina? la posizione dei viola

Igor Tudor alla Fiorentina? L’ex tecnico della Lazio accostato nelle ultime ore alla panchina dei viola: la posizione dei viola

Nelle ultime ore il Corriere dello Sport aveva rivelato di un possibile interesse della Fiorentina per l’ex Lazio Igor Tudor in caso di esonero di Palladino. Il club viola però ha deciso di blindare il suo attuale tecnico e di smentire le voci di una separazione. Di seguito le parole del direttore generale Alessandro Ferrari.

PAROLE – «Stamattina ho sentito il presidente Rocco Commisso, mi ha pregato di ricordare che la squadra è unita ed è sesta in classifica. Non c’è alcun problema con mister Palladino, non abbiamo contattato nessuno. Abbiamo fatto un brindisi con grandi complimenti e Palladino vi ha detto di tenerli per i momenti difficili, ora sono arrivati ma ne usciremo anche con i giocatori che stiamo andando a prendere per migliorarci ancora».