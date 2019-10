Fiorentina, Dragowski: «La Lazio verrà a Firenze con rabbia»

L’estremo difensore della Fiorentina presenta il match contro la Lazio in programma domani alle 20:45

La Fiorentina è pronta ad affrontare la Lazio in vista della gara di domani in programma al Franchi alle 20:45. Il portiere dei Viola Dragowski ha presentato così il match a Il Messaggero.

«Immobile è un centravanti fortissimo la sua più grande qualità è trasformare una palla persa in un gol. Non sai mai cosa può combinare in area di rigore. Anche se io mi auguro, contro un’ottima squadra come la Lazio di passare una serata da disoccupato».

«Arriverà a Firenze con rabbia, i giocatori avranno una grande voglia di rivalsa, soprattutto quando giochi ogni tre giorni e hai subito la possibilità di rifarti. Anche perché i biancocelesti non hanno solo Immobile: sono tanti gli uomini di alto valore, penso anche al centrocampo di grandissima qualità. Sarà una bella sfida»