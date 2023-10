Fiore su Lazio-Fiorentina: «Sarà una grande sfida lunedì sera tra due squadre che giocano bene»

Fiore, l’ex della partita si proietta sulla gara di lunedì sera rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Firenze Viola

Ai microfoni di Radio Firenze Viola, Fiore rilascia alcune dichiarazioni esprimendo il suo parere sulla gara di lunedì sera tra Lazio e Fiorentina. Le sue parole:

PAROLE – La Fiorentina ha dimostrato di essere una squadra con qualità. Quando si esprime al massimo può dare problemi a tutti. La Lazio viene da una brutta sconfitta in Europa e sta vivendo di alti e bassi in questo inizio di stagione. Però il potenziale della Lazio è alto. Sarà una bella partita perché sono due squadre che giocano un grande calcio

NICO GONZALEZ – BELTRAN – IKONE – Sicuramente è un tridente più leggero, rispetto a quando gioca Nzola. Così la Fiorentina cambierebbe il modo di attaccare. Ormai gli allenatori non lasciano niente al caso ma studiano gli avversari. La Lazio se presa in velocità può andare in difficoltà e quindi ci può stare questo tridente