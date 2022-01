Fiore: «Sarri avrà bisogno di più mercato. Su Casale...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Fiore ha parlato dei problemi della Lazio di Sarri ai microfoni di TMW Radio. Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di TMW Radio l’ex giocatore della Lazio, Stefano Fiore, analizza i problemi della squadra di Sarri.

LAZIO – «I problemi della Lazio sono proprio a livello di qualità dei rincalzi soprattutto per Immobile, quando è mancato è stata una tragedia. Sarri avrà bisogno di più mercato, non solo a gennaio, per assemblare la squadra che ha in mente. Casale è un buon profilo, di prospettiva: non credo oggi sposti tanto in alto l’asticella. Con la partenza di Muriqi basterà poco ad aumentare il tasso tecnico… Ci vuole una punta per dare anche alternative, oltre che per lottare per l’Europa League».