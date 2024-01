Fiore: «I derby li decidono i campioni. La Roma è avvantaggiata perché…». Le parole dell’ex giocatore

I quarti di finale di Coppa Italia mettono davanti Lazio e Roma in gara secca per il passaggio del turno. A riguardo ne ha parlato Stefano Fiore ai microfoni di TvPlay, ex calciatore biancoceleste che ha dato un suo pensiero sulla sfida. Di seguito le sue parole.

PAROLE– «Il derby di Coppa Italia? Io dico che se ho nella mia squadra Dybala e Lukaku non parto mai sfavorito. Diciamo che la Roma arriva incerottata, ma arriva da un grande momento. La Lazio ha ritrovato certezze tattiche e sta crescendo. I derby li decidono i campioni. Con Dybala e Lukaku, credo che qualche vantaggio la Roma lo abbia ».