Fiore: «Coppa Italia? Mi piacerebbe un format stile inglese» – VIDEO

Stefano Fiore da calciatore aveva un feeling particolare con la Coppa Italia: ha dichiarato di voler una competizione con format inglese

C’era un feeling particolare tra Stefan Fiore e la Coppa Italia. L’ex calciatore è riuscito in carriera a vincere in due occasioni la competizione nazionale, una volta col Parma (1998/1999) e una con la Lazio (2003/2004, quando fu anche capocannoniere con sei reti). In una recente intervista il cosentino ha dichiarato di preferire però un format più inglese, con le squadre di categorie inferiori a disputare in casa le proprie gare. Un modo utile per riempire gli stadi e rendere il gioco più complicato alle squadre sulla carta favorite. Chissà se la proposta verrà presa in considerazione…