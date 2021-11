Filippo Inzaghi: «Mio fratello sta facendo bene all’Inter»

Filippo Inzaghi, oggi allenatore del Brescia, ha commentato il derby in programma tra Milan ed Inter. Ecco le sue parole

MILAN INTER – «Sarà una bella gara, il Milan è nel mio cuore, all’Inter c’è mio fratello che sta facendo bene, e non era facile: ha perso giocatori determinanti in quello che è stato il campionato passato, nulla era scontato. Sarà un bel derby, e voglio fare i complimenti anche a Pioli e a Maldini per quanto costruito, ma io ora devo già portare la mia testa alla gara che sabato attende il Brescia: ci aspetta il Pordenone».