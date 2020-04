Serie A, FIGC: «Ripresa? Nessun accordo sulle nuove date»

Serie A, la FIGC smentisce la decisione sulle eventuali date per la ripresa del campionato: «Non ci sono accordi»

Nessuna novità per la ripresa. La FIGC spinge per ricominciare il campionato, ma durante la video conferenza non sono state stabilite date certe. Come riportato dall’Ansa – tramite fonti vicine alla Federazione – il Presidente Gravina ha espresso la volontà di approfondire la situazione nel prossimo Consiglio Federale in programma l’8 maggio.

Intanto le ipotesi per il ritorno sui campi si fanno sempre più vaghe.