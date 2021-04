McKennie, Arthur, Dybala, cosa succede: Juve valuta sanzione disciplinare. La posizione del club

Il festino a casa McKennie a cui hanno partecipato anche Paulo Dybala e Arthur Melo ha suscitato irritazione in Juventus. Il club potrebbe intervenire, oltre che con una multa, anche con una sanzione disciplinare: sarebbero in corso valutazioni in tal senso.

Il tutto all’antivigilia del derby col Torino e a pochissimi giorni dal recupero col Napoli: entrambe saranno partite molto importanti nella rincorsa a un posto in Champions League